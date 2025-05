10 dicas para conquistar uma vaga em uma universidade europeia

“Estudar na Europa exige um planejamento mais objetivo e estratégico do que as pessoas imaginam. São sistemas educacionais distintos, com cronogramas próprios, critérios muito variados e culturas institucionais diferentes. É preciso alinhar expectativas, perfil acadêmico e metas pessoais desde o início”, afirma Glaucia Rosas, cofundadora e diretora-executiva da Co.Learning, centro brasileiro especializado em formação para o ensino superior internacional.

Alguns países exigem histórico específico, média mínima no Enem (Exame Nacional do Ensino Médico) ou documentos traduzidos oficialmente. Consulte os sites oficiais, como DAAD, Campus France ou Nuffic.

Conte sua história com clareza, conectando interesses pessoais à escolha do curso e da universidade. Evite modelos prontos e adapte-se a cada instituição.

10. Desenvolva habilidades pessoais para viver no exterior

Estudar fora é um desafio emocional, não apenas acadêmico. Resiliência, autonomia, inteligência emocional e gestão do tempo são fundamentais para uma adaptação saudável.

De acordo com Glaucia Rosas, é uma jornada de crescimento. “Muitos estudantes saem do Brasil com um plano de carreira, mas voltam com um novo olhar sobre si mesmos e o mundo. O preparo pessoal é tão importante quanto o acadêmico”, finaliza.

Por Beatriz Ornelas