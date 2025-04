7 cuidados indispensáveis com os olhos no outono e no inverno

Com a queda das temperaturas, o aumento da poluição e o ressecamento do ar, os olhos também passam a sentir os efeitos típicos do outono e do inverno. Nessa época, é comum que as vias aéreas e as mucosas, incluindo a ocular, fiquem mais sensíveis, resultando em olhos secos, vermelhos e até irritados.

Para prevenir esses incômodos e proteger a visão, o oftalmologista Dr. Marcelo Taveira lista sete cuidados essenciais com a saúde ocular durante as estações frias. Confira!