6 alimentos em pó que devem ser evitados

Além de pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alergias às proteínas do leite ou ao glúten, é fundamental que todos verifiquem os ingredientes presentes nos alimentos em pó disponíveis no mercado.

De forma específica, indivíduos com doenças renais, hepáticas ou outras condições crônicas precisam de atenção redobrada, pois certos componentes desses produtos podem agravar o quadro de saúde. Da mesma forma, crianças, gestantes e idosos também devem ter uma avaliação individualizada antes do consumo, garantindo que os alimentos sejam seguros e adequados às suas necessidades nutricionais.