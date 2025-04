6 benefícios do repolho para a saúde 

O repolho (Brassica oleracea var. capitata L.) é um vegetal da família das crucíferas, originário da região do Mediterrâneo, cultivado há milênios e amplamente utilizado na culinária mundial. Com folhas sobrepostas que formam uma “cabeça” compacta, é apreciado por seu sabor suave e textura crocante.

A vitamina C presente no repolho é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, pois estimula a produção de glóbulos brancos, células responsáveis pela defesa do corpo contra infecções. Incluir o vegetal na alimentação de forma regular pode ajudar a prevenir gripes e resfriados, contribuindo para uma maior proteção contra doenças comuns.

O repolho é uma excelente fonte de vitaminas e minerais. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100g de repolho roxo cru oferece cerca de 29mg de vitamina C, além de vitaminas A e minerais como cálcio, potássio e ferro. Esses nutrientes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, fortalecendo o sistema imunológico e contribuindo para a saúde geral.​

O estudo “Analysis and properties of polysaccharides extracted from Brassica oleracea L. var. capitata L. by hot water extraction/ultrasonic-synergistic enzymatic method”, publicado na revista Ultrasonics Sonochemistry, demonstrou que os polissacarídeos extraídos do repolho apresentam excelente atividade antioxidante in vitro, com destaque para o extrato obtido pelo método de ultrassom, que mostrou maior eficácia na eliminação de certos radicais livres.

4. Promove a saúde óssea

O repolho roxo é uma boa fonte de minerais que contribuem para a saúde óssea. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100g do alimento cru oferece aproximadamente 29,3mg de cálcio, 12,1mg de magnésio e 220mg de potássio. Esses elementos atuam de forma complementar no fortalecimento da estrutura óssea, favorecendo a renovação do tecido e ajudando a reduzir o risco de problemas como a osteoporose ao longo do tempo.