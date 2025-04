6 reações fisiológicas do corpo quando choramos

Especialista explica como o choro contribui para o equilíbrio do corpo e da mente

No dia 23 de abril é celebrado o ‘Dia Nacional do Choro’, uma resposta fisiológica e emocional que acompanha o ser humano ao longo da vida. Chorar é algo comum — especialmente em momentos de alegria ou tristeza —, mas você já se perguntou por que isso acontece? Segundo o psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Danilo Calixto, a resposta é simples: trata-se de uma forma de o corpo processar e expressar emoções intensas.

“Quando sentimos algo com grande intensidade o cérebro aciona áreas ligadas à emoção, como o sistema límbico, e uma série de reações hormonais e neurológicas levam à produção de lágrimas. Muitas pessoas dizem ‘chorar fez bem’, e isso tem base científica. As lágrimas emocionais contêm substâncias que ajudam a equilibrar o estado químico do corpo”, destaca.