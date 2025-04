6 dicas práticas para economizar na reforma da casa

A reforma da casa pode ser feita para melhorar o conforto, valorizar o imóvel ou simplesmente renovar o visual dos ambientes. No entanto, quando chega o momento de colocar os planos em prática, o orçamento necessário para as modificações pode gerar dúvidas e inseguranças. Quem observa isso é Nara Bittencourt, CEO da Quanto Custa Reformar, startup do segmento de construção civil que fornece uma calculadora gratuita para orçar projetos e transformar o lar.

“Temos essa ferramenta que auxilia as pessoas a terem uma noção de quanto irão desembolsar em seus projetos, trazendo a elas um planejamento para essa reforma. O que mais observamos é esse ponto da economia, em que muitos optam por pesquisas nas quais terão o melhor custo-benefício”, diz.