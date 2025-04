6 benefícios do rabanete para a saúde

Fonte de nutrientes, o rabanete oferece diversos benefícios para a saúde e adiciona sabor às refeições (Imagem: WINDCOLORS | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

O rabanete (Raphanus sativus) é uma raiz comestível originária da região mediterrânea. Cultivado desde a antiguidade, ele é muito apreciado na culinária asiática, devido ao seu sabor levemente picante e textura crocante. No Brasil, é frequentemente utilizado em saladas, trazendo um toque refrescante aos pratos. Porém, não é só sabor que o rabanete adiciona às refeições, ele também contribui para a saúde de diversas maneiras. Veja, a seguir, alguns dos seus benefícios!

1. Contribui para a saúde cardiovascular O estudo "Elucidating the Improvement in Vascular Endothelial Function from Sakurajima Daikon and Its Mechanism of Action: A Comparative Study with Raphanus sativus", publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry da ACS, revelou que o rabanete da variedade Sakurajima Daikon pode contribuir para a proteção dos vasos sanguíneos coronários e, potencialmente, ajudar na prevenção de doenças cardíacas e derrames. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores investigaram os efeitos desse rabanete na produção de óxido nítrico (NO), um composto essencial para a redução da pressão arterial, em células endoteliais vasculares — responsáveis pelo revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos. No experimento, células humanas e de porco foram expostas a extratos de rabanetes comuns e do Sakurajima Daikon. Os resultados indicaram que essa variedade específica estimulou uma maior produção de óxido nítrico, um indicador relevante para avanços clínicos na prevenção de derrames, ataques cardíacos e insuficiência cardíaca. 2. Contribui para a hidratação Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de rabanete é composto por cerca de 95,1% de água, o que contribui para a hidratação do corpo. Manter o corpo hidratado é fundamental para diversas funções do organismo, como a regulação da temperatura corporal, a circulação sanguínea e a eliminação de toxinas.

O rabanete é fonte de fibras alimentares que auxiliam no bom funcionamento do intestino (Imagem: Eightshot Images | Shutterstock) 3. Melhora a digestão e a função hepática Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos devem consumir pelo menos 400 g de frutas e vegetais e 25 g de fibras diariamente. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), cerca de 100 g de rabanete contém 1,81 g de fibras, favorecendo o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas estimulam o trânsito intestinal, prevenindo quadros de constipação e auxiliando na eliminação de toxinas. Além disso, o estudo “Antioxidant effect of squeezed juice from black radish (Raphanus sativus L. var niger) in alimentary hyperlipidaemia in rats“, publicado na revista Phytotherapy Research, revelou que o suco de rabanete preto possui propriedades antioxidantes significativas e pode estimular a produção de bile — líquido digestivo produzido pelo fígado e essencial para a digestão de gorduras.

4. Fortalece o sistema imunológico A presença de vitamina C do rabanete também desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina atua como antioxidante, combatendo os radicais livres e promovendo a produção de glóbulos brancos, essenciais na defesa do organismo contra infecções, como gripes e resfriados. 5. Aumenta a sensação de saciedade Além de auxiliar na digestão, as fibras alimentares do rabanete retardam o esvaziamento gástrico e prolongam a sensação de saciedade, fazendo com que o corpo se sinta satisfeito por mais tempo. Por ser composto majoritariamente por água, ele também contribui para o volume no estômago sem adicionar muitas calorias, o que torna um aliado no emagrecimento. 6. Combate fungos e bactérias O rabanete contém a proteína antifúngica RsAFP2, que auxilia no combate a infecções fúngicas. Um estudo publicado na revista Molecular Microbiology, intitulado “The plant defensin RsAFP2 induces cell wall stress, septin mislocalization and accumulation of ceramides in Candida albicans“, revelou que essa proteína se liga às glicosilceramidas — lipídios presentes na membrana celular dos fungos — e, por meio dessa interação, induz a apoptose (morte celular programada) em Candida albicans, um fungo que pode causar infecções em humanos.