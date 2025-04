5 dicas para tornar o recrutamento de pessoas autistas mais inclusivo

Os processos seletivos devem ser adaptados para pessoas com TEA (Imagem: fizkes | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Empreendeer

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desafios na comunicação social, na interação interpessoal e por padrões de comportamento repetitivos ou interesses restritos. O espectro é amplo e varia de pessoa para pessoa, o que significa que os impactos do TEA podem ser leves ou mais intensos, dependendo do caso. No ambiente profissional, pessoas autistas podem enfrentar dificuldades com a adaptação a mudanças de rotina, comunicação interpessoal, interpretação de normas sociais e excesso de estímulos sensoriais, como ruídos e luzes fortes.

No Brasil, o TEA é reconhecido como uma deficiência pela Lei nº 12.764/2012, que assegura os direitos das pessoas autistas no que diz respeito ao acesso à saúde, assistência social e educação. Além disso, a legislação prevê também a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, com vagas destinadas especificamente às Pessoas com Deficiência (PcD). Segundo Flávia Mentone, CEO e sócio-fundadora da Reponto, empresa especializada na jornada de atração e retenção de pessoas com deficiência, o recrutamento de autistas exige um olhar mais cuidadoso, com foco na inclusão e na valorização das habilidades reais do profissional. Por isso, a seguir, a especialista explica algumas boas práticas que podem ser adotadas pelos RHs e recrutadores, a fim de tornar o processo seletivo mais eficiente e respeitoso. Confira! 1. Descrição clara da vaga anunciada Evite termos genéricos como "boa comunicação" ou "proatividade";

Verifique se as descrições refletem realmente as tarefas do cargo;

do cargo; Especifique as atividades, o local de trabalho, a rotina e os requisitos técnicos. 2. Capacitação da equipe recrutadora Os profissionais devem estar preparados para lidar com diferentes perfis de neurodiversidade;

É importante entender que algumas formas de comunicação ou comportamento são diferentes, mas não menos válidas. 3. Etapas adaptadas Evite dinâmicas de grupo ou entrevistas com muitas pessoas. Isso pode gerar desconforto e afetar o desempenho dos candidatos neurodivergentes, devido à dificuldade de interação social;

neurodivergentes, devido à dificuldade de interação social; Evite testes com perguntas hipotéticas como: “como você lidaria com…? pouco provável, neutro, muito provável”. Durante a entrevista, opte por perguntas práticas e objetivas (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)