A diversidade de gêneros literários consegue atender a múltiplos perfis de leitores, dos mais aventureiros aos mais reflexivos. Por sua vez, compreender o que mais ressoa com suas preferências pode tornar a leitura uma experiência mais envolvente e constante, criando conexões duradouras com determinados estilos narrativos. “Com a quantidade de informações atuais e, principalmente, a velocidade dessas informações, muitos leitores podem se sentir indecisos sobre o que ler. Acreditamos que existe um livro perfeito para cada pessoa, e o primeiro passo para encontrá-lo é explorar as diversas possibilidades que a literatura oferece”, explica Rodrigo Meinberg, CEO do Skeelo, plataforma e comunidade de leitura, que conta com o aplicativo e rede social de livros, o Skoob.

Pensando nisso, Rodrigo Meinberg lista 5 dicas para descobrir seu gênero literário favorito. Confira! 1. Reflita sobre seus interesses pessoais Os livros são uma extensão de gostos pessoais. Se a pessoa gosta de investigação e mistério, pode se encantar com os thrillers policiais. Se prefere histórias emocionantes e envolventes, o romance pode ser a melhor escolha. "Pense nos temas que mais atraem no cinema, séries e músicas, isso pode ser um excelente ponto de partida para avaliar qual tipo de história mais despertam atração", indica. 2. Explore diferentes estilos de narrativa Nem sempre um gênero é definido apenas pela história, mas também pela forma como é contada. Algumas pessoas preferem enredos rápidos e cheios de reviravoltas, enquanto outras apreciam descrições detalhadas e um ritmo mais contemplativo. "Experimentar livros com diferentes estilos de escrita vai ajudar o leitor a identificar qual agrada mais. Além disso, também é importante prestar atenção nas emoções que a história provoca no momento da leitura. Sentimentos de suspense, alegria, tristeza, reflexão ou empolgação podem indicar um alinhamento com o gênero da obra", reforça Rodrigo Meinberg.

3. Leia resenhas e participe de comunidades literárias Com a popularização das redes sociais e plataformas como Skoob, é possível conhecer opiniões de outros leitores antes de escolher um livro. Contas no Instagram e TikTok também ajudam a descobrir tendências e novas recomendações. Experimentar autores e temas literários diferentes pode trazer uma surpresa positiva (Imagem: Zamrznuti tonovi | Shutterstock) 4. Dê chance a algo novo Sair do habitual é uma das maneiras mais eficazes de renovar o interesse por diferentes tipos de histórias. “Se é um leitor que sempre leu apenas um tipo de livro, pode estar perdendo oportunidades de descobrir um gênero surpreendente. Experimentar autores diferentes e dar chance a categorias que ainda não fazem parte do repertório literário pode trazer uma surpresa positiva […]”, explica Rodrigo Meinberg.