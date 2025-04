Escondidinho de carne moída (Imagem: WS-Studio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

O jantar de sexta-feira é, para muitas pessoas, um momento especial da semana. Após dias intensos de trabalho, estudos e compromissos, essa refeição marca o início do merecido descanso do fim de semana. É uma oportunidade de desacelerar, reunir a família ou amigos e saborear algo diferente do cotidiano. Por isso, confira 7 receitas saborosas e práticas para o jantar de sexta-feira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Escondidinho de carne moída Ingredientes 1 kg de batata

500 g de carne moída

200 g de queijo muçarela fatiado

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

200 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1 fio de azeite

Água para cozinhar Modo de preparo Descasque as batatas, corte-as ao meio e coloque em uma panela. Cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira as batatas para um recipiente e amasse com a ajuda de um garfo. Adicione o leite e a manteiga e mexa até formar um purê. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até secar a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e reserve. Forre um refratário com metade do purê de batata, faça uma camada de queijo muçarela, outra de carne moída e cubra com o restante do purê. Finalize com uma camada de queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida. Torta de frango Ingredientes Massa 300 ml de leite

300 g de farinha de trigo

300 ml de óleo de soja

100 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 ovos

200 g de creme de leite

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 fio de óleo

200 g de milho-verde

200 g de ervilha

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto Cobertura 200 ml de creme de leite

200 ml de requeijão Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o milho-verde, a ervilha e o coentro e refogue bem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o creme de leite e o requeijão e misture. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa, faça uma camada de frango e outra com a mistura de creme de leite e requeijão. Finalize com o restante da massa, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Arroz com linguiça calabresa Ingredientes 1 cebola picada

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

cortada em rodelas 3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de arroz

1 cenoura descascada e ralada

350 g de milho-verde

180 g de molho de tomate

3 xícaras de chá de água quente

Sal e óleo a gosto Modo de preparo Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a linguiça calabresa e refogue até dourar. Acrescente o arroz, a cenoura, o milho-verde e o cheiro-verde e refogue por mais 5 minutos. Junte o molho de tomate, o sal e a água e misture bem. Tampe a panela e cozinhe até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e sirva em seguida. Macarrão à bolonhesa (Imagem: stockcreations | Shutterstock) Macarrão à bolonhesa Ingredientes 250 g de macarrão espaguete

espaguete 500 g de carne moída

600 g de molho de tomate

1 dente de alho amassado

1 cebola picada

1 fio de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Água para cozinhar Modo de preparo Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a carne moída e cozinhe até secar a água. Junte o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Após, escorra o macarrão e transfira para um refratário. Despeje o molho por cima e polvilhe com queijo ralado. Sirva em seguida.

Berinjela assada com tomate e parmesão Ingredientes 1 berinjela cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

2 xícaras de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela. Cubra com o tomate, salpique com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 20 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida. Batata recheada com bacon e requeijão (Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock) Batata recheada com bacon e requeijão Ingredientes 4 batatas

200 g de bacon picado

picado 200 g de requeijão cremoso

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Lave bem as batatas e fure-as com um garfo. Envolva cada batata em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora ou até estarem macias. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, em fogo médio, frite o bacon até ficar dourado e crocante. Escorra o excesso de gordura e reserve. Corte uma tampa na parte superior das batatas. Com cuidado, retire parte da polpa da batata com uma colher, formando uma cavidade.