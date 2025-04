5 receitas de ovo de Páscoa de colher

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e espere amornar. Com metade do recheio, molde os brigadeiros, passe nas raspas de chocolate ao leite e reserve.

Retire o ovo da geladeira, recheie com o restante do brigadeiro , coloque as raspas de chocolate ao leite e leve novamente para gelar por mais 5 minutos, embrulhado em papel-alumínio. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com os brigadeiros reservados. Enfeite com as raspas de chocolate branco e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Na casca do ovo de chocolate, intercale camadas de brigadeiro de leite em pó com creme de avelã, finalizando com uma camada de brigadeiro de leite em pó. Salpique com o leite em pó e decore com o creme de avelã como desejar. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de colher de ganache de frutas vermelhas

Ingredientes

Casca de chocolate branco

220 g de chocolate branco picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

100 g de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo)

vermelhas (morango, framboesa, mirtilo) 200 g de creme de leite

200 g de chocolate meio amargo

Frutas vermelhas para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate meio amargo e mexa até obter uma ganache. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas e bata até obter um purê. Depois, despeje a mistura sobre a ganache e mexa para incorporar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de frutas vermelhas e finalize decorando com frutas vermelhas. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de colher de bicho de pé (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Ovo de Páscoa de colher de bicho de pé

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

200 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

20 g de gelatina em pó sabor morango

Granulado colorido para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e a gelatina e misture. Leve ao fogo médio e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo e aguarde esfriar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com o brigadeiro de bicho de pé e finalize com o granulado colorido. Sirva em seguida.

Ovo de Páscoa de colher de biscoito

Ingredientes

Casca de chocolate

220 g de chocolate ao leite picado

Forma para ovo de Páscoa

Recheio

200 g de creme de leite

200 g de chocolate ao leite picado

10 biscoitos recheados triturados

4 biscoitos recheados inteiros para decorar

Modo de preparo

Casca de chocolate

Em um recipiente, coloque o chocolate ao leite e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Após, em uma forma para ovo de Páscoa, faça uma camada fina de chocolate e coloque-a virada para baixo sobre uma superfície coberta com papel-alumínio. Repita o processo com todas as formas e leve à geladeira por 10 minutos. Faça camadas de chocolate por mais 2 vezes e leve novamente para gelar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o creme de leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o chocolate ao leite e mexa até obter uma ganache. Acrescente os biscoitos recheados picados e misture para incorporar.

Montagem

Recheie a casca de ovo de chocolate com a ganache de biscoitos. Finalize decorando com os biscoitos por cima e sirva em seguida.