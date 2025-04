8 chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono

Por isso, confira 8 receitas de chás funcionais para ajudar a eliminar peso no outono!

Os chás funcionais têm se tornado aliados populares na jornada de perda de peso. Além de proporcionarem uma experiência reconfortante, essas bebidas oferecem uma variedade de benefícios para o corpo, desde o aumento do metabolismo até a redução do apetite. Além disso, hidratam o organismo e auxiliam na redução da retenção de líquidos.

Em uma panela, coloque a água, as cascas e os bagos de romã, as canelas e os anises-estrelados. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, desligue o fogo e abafe o chá por 10 minutos. Coe a bebida, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.

Dica : se preferir, sirva o chá com os paus de canela e uma rodela de limão.

Chá de abacaxi com hortelã

Ingredientes

Casca de um abacaxi

1 l de água

6 folhas de hortelã

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cascas do abacaxi e a água. Leve ao fogo médio por 10 minutos. Após, desligue o fogo, acrescente as folhas de hortelã e abafe o chá por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de hortelã com limão (Imagem: Sea Wave | Shutterstock)

Chá de hortelã com limão

Ingredientes

6 folhas de hortelã

150 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de hortelã e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Abafe o chá por 10 minutos. Depois, coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.