Veja quando é indicada a primeira ida ao ginecologista

A chegada da adolescência costuma levantar dúvidas sobre o corpo, as emoções e o início da vida sexual. Nesse cenário, ter acesso a informações confiáveis desde o começo pode influenciar positivamente decisões futuras e prevenir situações de risco. Por isso, é essencial falar sobre quando e como buscar apoio ginecológico.

De acordo com a ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, especialista em acolhimento e cuidado íntimo, o ideal é que essa primeira consulta aconteça ainda na adolescência, preferencialmente após a primeira menstruação ou assim que surgirem questionamentos sobre as mudanças do corpo.