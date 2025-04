Camarão com manga ao curry (Imagem: Santhosh Varghese | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Durante a Quaresma, muitos optam por substituir carnes vermelhas e aves por peixes e frutos do mar, explorando uma rica variedade de pratos que valorizam ingredientes frescos e saborosos. Esses ingredientes permitem combinações que vão do simples ao sofisticado, sempre preservando o sabor marcante e a textura delicada. Veja, a seguir, 5 receitas com frutos do mar para a Quaresma!

Camarão com manga ao curry Ingredientes 500 g de camarão médio limpo e descascado

médio limpo e descascado 1 manga cortada em cubos

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço pequeno de gengibre ralado

1 pimenta dedo-de-moça picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, tempere o camarão com sal, pimenta–do-reino e metade do curry. Reserve. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho, o gengibre e a pimenta dedo-de-moça, refogando por mais 1 minuto. Acrescente o restante do curry e mexa bem para liberar os aromas.

Coloque a manga picada na panela e deixe cozinhar em fogo baixo até começar a desmanchar, formando um purê rústico. Adicione o leite de coco e misture bem, deixando o molho engrossar levemente. Adicione o camarão ao molho e cozinhe por aproximadamente 5 a 7 minutos, até ficarem rosados e cozidos por completo. Sirva em seguida. Salada de lula com abacate Ingredientes 300 g de anéis de lula

1 abacate cortado em cubos

1 tomate picado

1 cebola-roxa fatiada

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Coentro fresco picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, ferva água em fogo médio e adicione uma pitada de sal. Coloque os anéis de lula na água fervente e cozinhe por aproximadamente 2 a 3 minutos, até ficarem macios. Não cozinhe demais para evitar que fiquem borrachudos. Escorra e aguarde esfriar completamente. Em uma tigela grande, misture delicadamente o abacate, o tomate, a cebola-roxa e o pimentão. Adicione os anéis de lula cozidos e resfriados. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente para não desmanchar o abacate. Polvilhe o coentro fresco por cima e sirva imediatamente. Cozido de siri Ingredientes 700 g de carne de siri limpa e desfiada

limpa e desfiada Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

2 tomates picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de leite de coco

4 xícaras de chá de caldo de peixe quente

1 colher de chá de colorau

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro fresco picado para finalizar Modo de preparo Em um recipiente, tempere a carne de siri com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o pimentão e o tomate, refogando até que os legumes fiquem macios. Acrescente o extrato de tomate e o colorau, mexendo bem. Adicione a carne de siri ao refogado e misture bem. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 5 minutos para incorporar os sabores. Adicione o leite de coco e o caldo de peixe. Mexa bem e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com coentro picado. Sirva em seguida.

Lula frita crocante (Imagem: Alessio Orru | Shutterstock) Lula frita crocante Ingredientes 500 g de anéis de lula

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de fubá

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

moída a gosto Óleo para fritar

Fatias de limão-siciliano para servir

Salsa fresca para decorar Modo de preparo Em um recipiente, tempere os anéis de lula com sal, pimenta-do-reino, páprica e suco de limão. Deixe marinar por cerca de 10 minutos. Misture a farinha de trigo com o fubá em um prato fundo. Passe os anéis de lula na mistura de farinha, pressionando levemente para ficarem bem cobertos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio. Frite as lulas aos poucos para não baixar a temperatura do óleo, por cerca de 2 a 3 minutos ou até ficarem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Coloque as lulas fritas em uma travessa, decore com as fatias de limão-siciliano e a salsa fresca. Sirva em seguida.