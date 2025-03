Veja como as mulheres estão mudando o mercado imobiliário

O mercado imobiliário, tradicionalmente dominado por homens, vem passando por transformações significativas nos últimos anos com o aumento da participação feminina. Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), o número de mulheres atuantes no setor cresceu 144% na última década, representando mais de 40% dos profissionais registrados. Esse aumento reflete uma mudança cultural e a valorização das habilidades femininas no atendimento ao cliente, gestão e inovação.

Apesar do avanço, desafios ainda persistem. Mulheres no setor imobiliário frequentemente enfrentam preconceitos, dificuldades para acessar cargos de liderança e a necessidade de equilibrar a vida profissional e a pessoal. No entanto, muitas estão rompendo essas barreiras com resiliência e estratégia.