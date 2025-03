6 dicas para transformar os ambientes para o outono

O outono, que começa em 20 de março, é uma estação transitória em que as plantas entram em estado de conservação de energia, preparando-se para o inverno. Com isso, as folhagens ganham tons mais quentes, como amarelo, laranja, marrom e vermelho, evidenciando a beleza da transformação da natureza.

Essa mudança estética pode ser incorporada à decoração do lar, tornando os ambientes mais aconchegantes por meio de cores e tecidos que remetem à estação. Seja com novos móveis, plantas, objetos decorativos ou novas cores para as paredes, é possível personalizar os cômodos para refletirem o espírito do outono.