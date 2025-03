5 dicas para aprender matemática de forma mais atrativa

A matemática está presente em praticamente todas as nossas interações com o mundo (Imagem: ESB Professional | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Educacao

Mais do que uma disciplina escolar, a matemática é uma linguagem universal que organiza pensamentos, estrutura descobertas científicas e dá forma à arte e à música, tornando-se um dos pilares do desenvolvimento humano e tecnológico. Porém, apesar de sua relevância, estudantes ainda enfrentam dificuldades no aprendizado dessa matéria, muitas vezes devido à forma tradicional como é ensinada. No entanto, com abordagens diferenciadas, é possível tornar a disciplina mais acessível, envolvente e, até mesmo, divertida. “Iniciativas como incorporar atividades práticas, como criar desenhos baseados em padrões geométricos ou compor melodias utilizando sequências numéricas, pode estimular a criatividade dos alunos e tornar a matemática mais intuitiva”, destaca Atila Zanone, coordenador de conteúdo do Fibonacci Sistema de Ensino.

Visando tornar o estudo da matéria mais interessante e atrativo, o especialista compartilha 5 dicas para transformar o aprendizado desta disciplina, tão necessária para diferentes aspectos da sociedade e da cultura. Confira!

1. Relacionar a matemática com situações cotidianas Muitos alunos têm dificuldade em enxergar a utilidade da matemática em suas vidas, o que pode gerar desmotivação. Porém, para mudar essa percepção, é essencial conectar o ensino com situações do dia a dia. Cálculos financeiros, planejamento de viagens, receitas culinárias e até jogos esportivos são ótimos exemplos de como a matemática está presente em diversas atividades. “Quando um jovem, ainda em formação, passa a perceber que a matemática está em tudo, ele tende a mudar radicalmente sua forma de aprender a disciplina, pois passa a vê-la como uma ferramenta imprescindível para decifrar e entender”, diz Zanone. Além disso, segundo ele, essa abordagem ajuda a desenvolver habilidades práticas que serão úteis ao longo da vida.

2. Verificar sua relevância em todas as áreas do conhecimento Áreas como biologia, medicina, estatística, engenharia e ciências sociais dependem fortemente da matemática para compreender e prever padrões, além de otimizar processos e resolver desafios complexos. Assim, a matemática é uma ferramenta indispensável para a construção do conhecimento em diversas disciplinas. “Presente tanto em aspectos concretos, como formas, tamanhos e quantidades, quanto em aspectos abstratos, como probabilidades e cenários, esta ciência nos permite a estudar e compreender os fenômenos naturais, a analisar dados, a desenvolver tecnologias e a formular teorias científicas”, destaca o diretor. “O Homem Vitruviano”, de Leonardo da Vinci, simboliza a harmonia entre arte e matemática por meio da simetria do corpo humano (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Perceber sua presença na arte e na música A matemática e a arte estão profundamente interligadas e explorar essa conexão pode tornar o aprendizado muito mais envolvente. Proporção áurea, simetria, fractais e padrões geométricos são conceitos matemáticos aplicados em pinturas, esculturas e arquitetura. Segundo Zanone destaca, grandes artistas como Leonardo da Vinci, autor de obras impressionantes como “O Homem Vitruviano” e “A Última Ceia”; Piet Mondrian, artista que se destacou no modernismo europeu por seu casamento com as retas, ângulos e formas geométricas e Salvador Dalí, que relacionava suas obras às grandes descobertas científicas das ciências exatas (matemática, física e química) do início do século, utilizaram a matemática como base para suas obras. Já na música, a matemática é a base da construção de escalas, ritmos e harmonias. O estudo das frequências sonoras e das relações entre notas musicais permite a criação de melodias que ressoam com a percepção humana. Compositores como Bach e Beethoven intuitivamente exploraram padrões matemáticos para compor suas sinfonias, demonstrando que a matemática é uma ciência que também toca os sentidos e as emoções.

A música eletrônica moderna, por exemplo, utiliza cálculos precisos para sintetizar sons e criar batidas envolventes. Zazone comenta sobre as chamadas “estradas musicais” e explica como “um pneu em uma estrada de asfalto podem gerar notas musicais para deixar os motoristas mais atentos e alegres”. 4. Tornar o ensino da matéria integrado Segundo Atila Zanone, o aprendizado da matemática pode ser enriquecido quando integrado com outras áreas do conhecimento como artes visuais, design e tecnologia e quando os alunos trabalham em conjunto e compartilham suas descobertas. Atividades em grupo, desafios matemáticos e projetos interdisciplinares ajudam a desenvolver a comunicação e o raciocínio lógico de forma mais natural e participativa. Além disso, experiências práticas, como construções geométricas, experimentos estatísticos e simulações, tornam o ensino mais concreto e envolvente. “Quando os alunos percebem que podem aprender uns com os outros, sua motivação e interesse pela disciplina aumentam consideravelmente”, destaca.