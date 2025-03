5 dicas para aprender inglês com música brasileira

Canções brasileiras podem auxiliar no aprendizado do idioma de maneira divertida

No Brasil, é comum encontrar versões brasileiras de músicas internacionais, um fenômeno que evidencia a criatividade e a capacidade de adaptação da cultura musical do país. A banda Calcinha Preta é um exemplo marcante dessa tradição, pois transformou a canção famosa “Making Love Out of Nothing at All” (original do Air Supply) na emocionante “Como Fui Me Apaixonar”.

Seja no sertanejo, no rock ou no axé, as adaptações de músicas estrangeiras fazem parte da cultura musical do país. Mas e se fizéssemos o caminho inverso? Já imaginou ouvir sua música brasileira favorita traduzida para o inglês?