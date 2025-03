6 receitas fit com chia para incluir na dieta

Creme de abóbora com chia (Imagem: ArtCookStudio | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

As sementes de chia oferecem inúmeros benefícios à saúde do corpo. Ricas em nutrientes como proteínas, potássio, ferro e ômega 3, elas ajudam a combater problemas cardiovasculares e são excelentes aliadas das dietas, pois mantêm a sensação de saciedade e aumentam a imunidade. A seguir, confira 6 receitas saborosas com chia para inserir no seu dia a dia!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Creme de abóbora com chia Ingredientes 4 xícaras de chá de abóbora picada com casca

picada com casca 1 cebola descascada e picada

1 colher de sobremesa de cúrcuma

2 colheres de sopa de sementes de chia

3 xícaras de chá de água

Sal e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a abóbora, a cúrcuma e 2 xícaras de chá de água e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Acrescente o restante da água e bata até obter um creme. Disponha a mistura novamente na panela, tempere com sal e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida as sementes de chia.

Almôndega com chia Ingredientes 500 g carne moída

1/2 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sobremesa de sementes de chia

4 colheres de sopa de flocos de aveia

Sal, orégano e páprica defumada a gosto

Azeite de oliva para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida. Panqueca de aveia com chia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) Panqueca de aveia com chia Ingredientes 5 colheres de sopa de flocos de aveia

1 ovo

1 banana descascada e amassada

2 colheres de sopa de sementes de chia

Canela em pó a gosto

Óleo de coco para untar

Iogurte e blueberry para servir Modo de preparo Em um recipiente, coloque os flocos de aveia, o ovo, a banana, as sementes de chia e a canela e misture. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha uma porção da massa sobre ela, espalhe e cozinhe até firmar. Vire para dourar os dois lados. Sirva com iogurte e blueberry.

Bolo de amêndoas com chia Ingredientes 4 ovos (com as gemas e as claras separadas)

120 g de açúcar mascavo

100 ml óleo vegetal

200 ml leite de amêndoas

50 g de farinha de amêndoas

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de sementes de chia

200 g farinha de arroz

1 colher de chá fermento químico em pó

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de amêndoas laminadas

Óleo vegetal para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar Modo de preparo Em uma batedeira, coloque as claras e o açúcar mascavo e bata até obter um creme firme. Em um recipiente, coloque as gemas, o óleo vegetal, o suco de limão e o leite de amêndoas e misture. Em outro recipiente, coloque a farinha de amêndoas, as sementes de chia, a farinha de arroz e misture. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Junte o conteúdo dos dois recipientes e misture. Após, despeje na batedeira e mexa até obter uma massa homogênea. Transfira para uma forma redonda untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Finalize com o iogurte e as amêndoas laminadas. Sirva em seguida. Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock)