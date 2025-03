4 dicas essenciais para superar o medo de empreender

No contexto do empreendedorismo, essas crenças estão atreladas a diversas formas. “Elas podem estar relacionadas ao dinheiro, por meio de pensamentos como ‘só gente muito inteligente fica rica’, ou mesmo vinculadas à pessoa, como acreditar que ‘eu sou um fracasso’. Esses bloqueios se fortalecem ainda mais dependendo das condições de vida”, aponta Martinha Gondim, empresária, especialista em desenvolvimento pessoal e fundadora de A Vida Que Sonho.

A seguir, confira 4 dicas de como evitar esses bloqueios e iniciar seu negócio com mais certezas do que dúvidas!

2. Tenha inspirações

Procurar por histórias empreendedoras de sucesso que começaram de lugares parecidos com o seu é um caminho crucial para encontrar inspiração e autoconfiança, de modo a crescer e dar o próximo passo no negócio. “Essas empreendedoras que tiveram grandes conquistas se tornam referência e funcionam como um motor para que possamos aplicar estratégias na prática. É desse modo que podemos fortalecer o sonho do negócio, afinal, todo o conhecimento do mundo não é suficiente se antes você não for capaz de idealizar a linha de chegada”, diz a especialista em desenvolvimento pessoal.

Trocar experiências é importante para poder entender o seu lugar no mercado e no mundo (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

3. Troque experiências

Para Martinha Gondim, expandir seu leque e conviver com sonhos e vivências diferentes das suas é importante para poder entender o seu lugar no mercado e no mundo. “Além da bagagem que adquirimos, quando estamos em contato com outras pessoas, que também buscam alternativas a suas aflições e bloqueios, encontramos a motivação necessária para seguir adiante e enfrentar nossos medos, já que passamos a nos sentir menos sozinhos”, completa a profissional.