5 profissões ideais para o signo de Áries

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries rege o nascimento, os inícios e abre caminhos. “Os nativos deste signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivessem procurando algo”, observa a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, a especialista comenta que o planeta Marte (regente do signo) e Áries regem as mãos, a cabeça e as agulhas. Portanto, devido a essa combinação e a toda motivação presente no signo, os arianos se destacam nas seguintes profissões: