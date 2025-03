Orações para começar a semana trazem paz para os dias que estão por vir (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

Começar a semana com boas energias e pensamentos positivos pode fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Neste contexto, a oração é uma maneira poderosa de renovar a fé, buscar proteção e encontrar motivação para enfrentar os desafios que surgem. Além disso, é uma conexão divina que nos fortalece e ajuda a nos conectarmos com o lado espiritual. Abaixo, confira 5 orações para começar bem a semana!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Oração para começar a semana bem Senhor meu, acreditando piamente que há um só Deus acima de todas as coisas: Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três divindades iguais, eternas, imortais, gostaria que vós dedicastes esta semana que está começando a mim e às pessoas ao meu redor.

Deus, Vós que é Imortal, Onipotente, Onisciente, está acima de tudo e, sempre presente, vela por este filho para que tudo transcorra bem dentro do meu merecimento e de acordo com Sua Palavra. Sei que me reservas um reino infinito e muito está além da minha compreensão humana. Por isso mesmo, estou aqui a serviço da Vossa Revelação, para sempre ser digno do Senhor, para Sua adoração e ser servidor e parte de Sua criação. Abençoa, pois este filho é tudo o que irá lhe suceder. Amém. 2. Oração para antes de ir para o trabalho Querido Pai, venho diante de Ti, antes de iniciar mais um dia de trabalho, para buscar a Tua presença e a Tua direção em minha vida. Reconheço que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de Ti, e quero entregar este dia em Tuas mãos.

Senhor, peço que esteja à frente de cada passo que der hoje. Guia-me em todas as decisões que tenho que tomar, seja no trabalho, seja em qualquer situação que enfrentar. Capacita-me com sabedoria, discernimento e criatividade para cumprir as minhas responsabilidades da melhor maneira possível. Faz de mim um instrumento da Tua paz e amor no ambiente de trabalho, Senhor. Ajuda-me a tratar meus colegas com respeito, compreensão e paciência. Torna-me um exemplo de integridade e ética, refletindo a Tua luz em tudo o que faço. Derrama Tuas bênçãos sobre as minhas tarefas e projetos, Senhor. Capacita-me a ser produtivo e eficiente, mas também a encontrar equilíbrio entre o trabalho e o descanso, lembrando-me sempre de que minha identidade está em Ti, e não no que realizo.

Entrego este dia em Tuas mãos, confiando que Tu estás no controle de todas as coisas. Que a Tua presença me acompanhe e que eu glorifique o Teu nome em tudo o que fizer. Em nome de Jesus, amém. Orações antes de ir para escola rogam por sabedoria e proteção (Imagem: Andrey Zhar | Shutterstock) 3. Oração para antes de ir para a escola Pai Celestial, obrigado pelo presente deste novo dia. Ao acordar e me preparar para ir à escola, venho diante de Ti com um coração cheio de gratidão e antecipação. Reconheço Tua presença em minha vida e entrego este dia em Tuas mãos.

Senhor, peço Tua orientação e sabedoria hoje. Provérbios 3:5-6 me lembra de “Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em seu próprio entendimento; em todos os seus caminhos, submeta-se a Ele, e Ele endireitará suas veredas.” Ajuda-me a confiar plenamente em Ti e a buscar Tua direção em tudo o que faço. Ao entrar na minha escola, oro por um espírito de diligência e foco. Colossenses 3:23-24 diz: “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.” Que esta seja minha mentalidade hoje, para que eu possa estudar e participar das minhas aulas com um coração que busca Te honrar. Concede-me a força para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Filipenses 4:13 me assegura: “Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” Que eu me lembre de que nunca estou sozinho e que Tua força se aperfeiçoa em minha fraqueza.