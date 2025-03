Veja como a alimentação ajuda a prevenir os cabelos brancos

Os cabelos brancos são frequentemente associados ao envelhecimento, marcando a passagem do tempo de forma visível. Embora não seja possível reverter completamente o seu surgimento, é possível adiar esse processo, como indica o estudo “Anti-Graying Effects of External and Internal Treatments with Luteolin on Hair in Model Mice“, publicado na revista Antioxidants.

A pesquisa sugere que a luteolina, um antioxidante presente em vegetais, pode ajudar a prevenir os cabelos brancos, pois em testes com animais a substância demonstrou possível efeito protetor contra o embranquecimento dos fios.