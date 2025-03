7 sinais de que o emagrecimento está prejudicando a saúde

A busca desenfreada pelo corpo magro pode trazer sérios riscos para a saúde física e mental. Com a crescente influência das redes sociais e o acesso facilitado a medicamentos e dietas extremas, muitas pessoas ultrapassam os limites saudáveis do emagrecimento.

1. Cansaço constante e falta de energia

A falta de energia pode ser um sinal de que o corpo está sofrendo com deficiências nutricionais e perda de massa muscular, comuns em dietas muito restritivas. “[…] A magreza excessiva pode levar à fadiga crônica, problemas gastrointestinais, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas e até infertilidade […]”, explica a Dra. Stephanie Kozen.

2. Alimentação cada vez mais restritiva

Dietas extremamente restritivas podem cortar nutrientes essenciais para o organismo, levando a sérios problemas de saúde a longo prazo. “Uma alimentação equilibrada deve fornecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Quando uma dieta se torna extremamente restritiva, com baixíssima ingestão calórica e eliminação de grupos alimentares essenciais, ela deixa de ser benéfica e passa a ser prejudicial à saúde”, alerta a nutróloga Dra. And Yara.

3. Uso de remédios para emagrecer sem acompanhamento médico

O uso indiscriminado de medicamentos para perda de peso pode trazer efeitos colaterais graves, além de não promover mudanças sustentáveis no estilo de vida. “O uso de medicamentos para emagrecer sem acompanhamento médico adequado pode trazer sérios riscos à saúde, incluindo problemas cardiovasculares, ansiedade e alterações de humor. Além disso, muitos desses medicamentos não atuam na mudança de hábitos, o que pode levar ao efeito rebote”, reforça a Dra. Eline Lobo, cardiologista e especialista em emagrecimento e equilíbrio hormonal.