5 receitas sem carne vermelha para a Quaresma 

Fritada de legumes

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

2 batatas cozidas e picadas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e distribua as batatas cozidas no fundo. Adicione o pimentão e o espinafre sobre as batatas e refogue por 3 minutos. Despeje os ovos batidos por cima e salpique a cebolinha e o queijo. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, até as bordas ficarem douradas e a fritada começar a firmar. Se necessário, vire a fritada com a ajuda de um prato ou tampa e deixe dourar do outro lado por mais 2-3 minutos. Sirva em seguida.

Frango assado com legumes

Ingredientes

1 kg de sobrecoxa de frango

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

3 batatas descascadas e picadas

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 cebola cortada em fatias

200 g de tomate-cereja

Azeite, sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o alho, a mostarda, o suco de limão, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Esfregue esse tempero nas sobrecoxas e deixe marinar por 30 minutos. Misture as batatas, as cenouras, a abobrinha, o pimentão, a cebola e o tomate-cereja em uma tigela. Regue com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.

Em uma forma grande, distribua os legumes e coloque o frango por cima. Salpique com o tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 220 °C e asse por mais 30 minutos, até dourar bem. Sirva em seguida.