5 orações poderosas para o Dia de São José

Em 19 de março é celebrado o Dia de São José. Considerado pelos fiéis o santo padroeiro dos trabalhadores e das famílias, segundo a Bíblia, foi o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Descendente da casa de Davi, ele era, conforme as escrituras, conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado. “Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: ‘José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo'” (Mateus 1:19-20).

Além dessa, existem diversas passagens inspiradoras na história de São José. Por isso, ele foi reconhecido como Padroeiro Universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1870 e, atualmente, é um dos santos mais queridos entre os brasileiros. A seguir, confira 5 orações para celebrá-lo!

1. Oração para pedir proteção a São José Oh! São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos. Oh! São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão, e obtenha para mim do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos Pais. Oh, São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em seus braços;

Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do teu coração. Abrace-O em meu nome e beije-O ao meu último suspiro. São José, Patrono das almas partidas, rogai por mim. Amém.

Orar para São José antes de dormir ajuda a ter noites tranquilas (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock) 2. Oração a São José para dormir em paz Ó querido São José, eu decido, todas as noites, antes de fechar os olhos para o sono, recitar estas aspirações: Jesus, Maria e José, ofereço-vos meu coração e minha alma. Jesus, Maria e José, socorrei-me na minha última agonia. Jesus, Maria e José, que minha alma respire em paz convosco. Amém. 3. Oração a São José para pedir emprego Oh! Meu querido Santo Trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do trabalho, abra as portas do comércio para que eu possa conseguir um emprego.

Dai-me forças e coragem para não desistir no primeiro não. Que eu tenha a disposição de Santa Teresa D’Ávila, a simplicidade de Maria de Nazaré, a força de Santo Antonio. Orienta os nossos governantes para a distribuição dos bens do país.