5 filmes turcos para assistir na Netflix

O cinema turco chegou com tudo nos últimos anos, e a Netflix vem sendo uma grande vitrine para estas obras (Imagem: Adam Yee | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

A produção audiovisual da Turquia tem ganhado espaço em diversas plataformas de streaming, como a Netflix, com enredos que exploram relações humanas, dilemas cotidianos e transformações sociais. A diversidade de temáticas permite que diferentes estilos de narrativa se destaquem e encontrem seu público. Abaixo, confira filmes disponíveis na Netflix com abordagens distintas e atuações marcantes, demonstrando o potencial do cinema turco!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Milagre na Cela 7 (2019) Em “Milagre da Cela 7”, um pai portador de deficiência intelectual luta para provar sua inocência e reencontrar a filha (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

“Milagre da Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que vive com a filha, Ova. A vida dos dois vira de cabeça para baixo quando ele é injustamente acusado de um crime que não cometeu. Preso, o protagonista precisa enfrentar a brutalidade do sistema penitenciário enquanto tenta provar sua inocência. O filme é uma adaptação turca de um longa sul-coreano e ganhou uma nova camada de sensibilidade com a atuação de Aras Bulut İynemli, que entrega uma performance comovente no papel principal. A direção é de Mehmet Ada Öztekin, que conseguiu equilibrar o drama com momentos de ternura e esperança. Ova, vivida pela pequena Nisa Sofiya Aksongur, também conquista pela delicadeza e força. É uma história de injustiça, afeto e laços que resistem ao tempo e à dor. 2. Expresso do Destino (2020) Em “Expresso do Destino”, uma jovem revive memórias intensas durante uma viagem de trem transformadora (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Esse drama romântico é cheio de encontros e desencontros que fazem a gente pensar no quanto o acaso pode mudar tudo. Em “Expresso do Destino”, duas pessoas com passados diferentes se cruzam durante uma viagem de trem. A protagonista, Leyla, embarca sem imaginar que aquele trajeto vai reabrir feridas antigas e confrontá-la com decisões que pareciam enterradas. O longa, dirigido por Ozan Açıktan, é marcado por um clima nostálgico e reflexivo, perfeito para quem gosta de histórias sobre recomeços. Dilan Çiçek Deniz e Metin Akdülger vivem o casal central com muita verdade e química. A fotografia acompanha o movimento do trem e das emoções dos personagens, e a trilha sonora suave e os diálogos sinceros deixam a produção ainda mais especial. 3. Filhos de Istambul (2021) Em “Filhos de Istambul”, um catador de recicláveis encontra redenção ao acolher um menino abandonado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com um olhar sensível sobre as desigualdades sociais, “Filhos de Istambul” é baseado em uma história real e mostra a dura realidade de crianças que vivem nas ruas. O foco é Mehmet, um catador de recicláveis que, apesar das cicatrizes do passado, se dedica a proteger os pequenos marginalizados pela sociedade. Tudo muda quando ele encontra um menino abandonado e decide cuidar dele a qualquer custo. Na atuação de Çağatay Ulusoy como Mehmet, ele mostra um lado humano que vai do silêncio carregado de dor aos gestos mais simples de afeto. Dirigido por Can Ulkay, o filme retrata os becos e os contrastes da cidade de Istambul de forma crua e poética. É uma produção que levanta debates sobre exclusão, abandono e compaixão. 4. Você Já Viu Vagalumes? (2021) Em “Você Já Viu Vagalumes?”, uma dramaturga revisita o passado com humor ácido e reflexões sobre liberdade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com um toque de humor ácido e boas doses de crítica social, “Você Já Viu Vagalumes?” narra a vida de Gülseren, uma garota superinteligente e diferente das outras crianças da vizinhança. Crescendo em meio a mudanças políticas e transformações familiares, ela usa a imaginação como escudo e válvula de escape. O filme transita entre momentos divertidos e situações mais profundas, sempre com um olhar afiado sobre a sociedade. Ecem Erkek brilha dá vida à Gülseren, em uma atuação cheia de personalidade. A direção fica por conta de Andaç Haznedaroğlu, que soube equilibrar leveza e emoção. O roteiro, baseado na peça homônima da escritora Yılmaz Erdoğan, tem ritmo envolvente e traz diálogos que fazem refletir — e rir também. 5. Táticas do Amor (2022) Em “Táticas do Amor”, dois influenciadores com visões opostas do amor se envolvem em um jogo de estratégias sentimentais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)