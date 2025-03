Veja a importância do pH dos cosméticos para cabelo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando um produto tem pH muito alto (alcalino), ele abre as cutículas, tornando o cabelo mais vulnerável a danos, ressecamento e quebra. Já no caso do pH muito baixo (ácido) pode enrijecer a fibra e reduzir sua flexibilidade. O segredo para manter a saúde dos cabelos está em escolher cosméticos com pH equilibrado e adequado para cada tipo de fio.