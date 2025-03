Aprenda ritual para o Ano-Novo Astrológico 2025

A astrologia, que segue um calendário baseado nos movimentos dos planetas e dos astros, se debruça sobre os ciclos que refletem mudanças e oportunidades. Nesse sentido, a virada de um ano para o outro se refere a um momento de transição, em que energias se renovam e novas perspectivas surgem. Isso, por sua vez, convida à introspecção e à preparação para os desafios e as conquistas que estão por vir.

O início do ano astrológico 2025 está alinhado com o Equinócio de Outono no Hemisfério Sul e o Equinócio de Primavera no Hemisfério Norte, simbolizando equilíbrio e renascimento. É um momento poderoso, pois Áries é um signo de ação, coragem e novos começos. Esse período nos convida a traçar metas, tomar iniciativas e nos abrir para novas oportunidades.