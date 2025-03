6 receitas práticas e saborosas para o fim de semana

Após uma semana intensa de trabalho, o fim de semana é ótimo para descansar e passar um tempo com familiares e amigos. Entre as atividades para fazer durante esses dias, ir para a cozinha e preparar uma deliciosa refeição pode render bons momentos. Por isso, confira 6 receitas simples e gostosas para saborear!

Em uma panela, coloque o açúcar para a calda e leve ao fogo baixo para derreter e dourar, sem mexer. Após, despeje a calda sobre uma forma para pudim e espalhe. Reserve. Em um liquidificador, coloque o açúcar, o leite em pó, a água, os ovos e a maisena e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o pudim sobre a forma com a calda, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Quando o espaguete estiver pronto, reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Adicione o espaguete escorrido à frigideira com o bacon. Misture bem para o espaguete absorver os sabores. Retire a frigideira do fogo e acrescente a mistura de ovos e queijo. Mexa rapidamente para que o calor do espaguete cozinhe os ovos, criando um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de água do cozimento do espaguete para ajustar a consistência do molho. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e disponha a massa, preenchendo todo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o creme de leite e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Cubra a massa com o queijo muçarela e disponha a mistura com os ovos sobre ela. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.