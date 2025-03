5 dicas para evitar sustos financeiros com a saúde nos EUA

Atendimento médico pode representar despesas inesperadas, tornando essencial que os viajantes se organizem com antecedência

Segundo o médico brasileiro Neymar Lima, fundador da rede de clínicas Medstation, que atende brasileiros fora do Brasil, é importante que viajantes nos EUA contratem um seguro saúde que cubra principalmente emergências e internações.

Os Estados Unidos estão entre os principais destinos de viagem para os brasileiros, seja para turismo, estudos ou negócios. No entanto, ao planejar a viagem, a saúde deve ser uma das principais preocupações dos turistas. Diferentemente do Brasil, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) garante atendimento gratuito, nos EUA não há um sistema público universal, e os serviços médicos podem ter custos elevados.

Os valores variam entre R$ 100 e R$ 300 por dia, conforme dados de plataformas de comparação de seguros, dependendo da cobertura. Esses custos são significativamente menores que os de uma consulta de pronto-socorro nos EUA, que pode custar entre US$ 1.500 e US$ 3.000, ou de uma internação hospitalar, que ultrapassa US$ 20 mil por dia.