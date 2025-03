5 desafios da parentalidade consciente e como superá-los

No Dia Mundial da Infância, em 21 de março, é fundamental discutir abordagens educativas que promovam um crescimento harmonioso e respeitoso para as novas gerações. Entre essas abordagens, a parentalidade consciente se destaca por incentivar a compreensão das emoções e necessidades infantis.

A cientista comportamental Mikaela Övén é uma das principais referências no tema e, em seu livro Educar com Mindfulness, recém-lançado no Brasil pela Principis, compartilha estratégias baseadas na prática da atenção plena para ajudar pais e cuidadores a adotarem essa filosofia com mais empatia e consciência.