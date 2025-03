9 hábitos para melhorar a saúde bucal

O Dia da Saúde Bucal, celebrado mundialmente em 20 de março, é de extrema importância para a conscientização sobre a saúde da boca. A data é simbólica, mas a importância do tema é relevante o ano todo. A recente Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – SB Brasil mostrou que aproximadamente metade dos adultos, entre 35 e 44 anos, no Brasil tem pelo menos um dente com cárie sem tratamento.

Entre as crianças a partir de 5 anos, a prevalência de um ou mais dentes com cárie não tratada foi de 41,18%. Já 36,85% entre os adolescentes com pelo menos 12 anos, possuem o problema. Das pessoas acima dos 65 anos, aproximadamente um terço possuía um ou mais dentes com cárie não tratada e 10,15% apresentaram uma ou mais consequências clínicas dessa falta de tratamento. O levantamento é realizado a cada 10 anos pelo Ministério da Saúde (MS) para avaliar as condições de saúde bucal da população brasileira.