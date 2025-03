4 dicas para estudantes de Direito se destacarem no mercado

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, destacar-se no Direito exige mais do que apenas conhecimento técnico. Pensando nisso, Jorge Márcio Júnior, coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, compartilha algumas dicas valiosas para os estudantes que desejam trilhar um caminho de sucesso na área. Confira abaixo!

1. Paixão pela profissão

Para o professor, a paixão pelo Direito é o ponto de partida fundamental. “É preciso amar o que faz, sentir-se motivado a defender causas e buscar justiça”, afirma. Além disso, ele ressalta a importância da constante atualização. “O Direito é dinâmico, as leis mudam e o profissional precisa estar sempre atento às novidades”, ressalta.