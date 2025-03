20 vícios de linguagem que você deve evitar

Aprenda sobre cada um deles com exemplos práticos

Os vícios de linguagem são desvios do padrão culto da língua que ocorrem com certa frequência no discurso oral ou escrito. Referem-se a expressões ou construções linguísticas que fogem das normas gramaticais, podendo ser consideradas erros ou vícios de comunicação. Podem acontecer por diversos motivos, como falta de conhecimento das regras gramaticais, descuido na fala ou escrita, influência de regionalismos, entre outros.

Além de prejudicar as notas em provas de concursos públicos e de vestibulares, eles também podem atrapalhar as entrevistas de emprego. Para isso não ocorrer, conheça os principais vícios de linguagem para evitar!