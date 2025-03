Veja como superar a timidez e o medo de falar em público

Segundo Mário Quirino, especialista em Programação Neurolinguística (PNL), geralmente as pessoas tímidas possuem mais dificuldade para se comunicar. “As principais características [da timidez] são introversão, dificuldade de se expor, de comunicar e de se relacionar com pessoas, tanto na área pessoal quanto na profissional”, esclarece.

Se a timidez não atrapalha em nada sua vida, você pode ir lidando com ela aos poucos. Contudo, se ela faz com que você perca oportunidades no trabalho , por exemplo, é importante buscar alguns recursos para não deixar que ela tome conta. “O primeiro passo é a pessoa reconhecer que a introversão ou que a timidez atrapalha sua vida e buscar ajuda profissional ou treinamentos”, aconselha o especialista em PNL.

Trabalhe a comunicação

O principal desafio para quem quer falar em público é ficar tranquilo. “É normal vir o nervosismo, a insegurança e o medo, sentimentos que geram desconforto, excesso de transpiração, batimentos acelerados”, afirma Márcio Quirino. Conforme o profissional, a grande dica para esse problema é treinar. “Existem vários cursos direcionados para oratória e profissionais que acompanham a pessoa no processo”, indica o especialista.

Reduzindo o nervosismo ao falar em público

A pessoa precisa ter consciência de que falar em público não é nenhum bicho de sete cabeças e pode ser mais simples do que podemos imaginar. “Quando há domínio do assunto, não há o que temer. Criar o hábito da leitura, treinar em casa, com a família e aproveitar qualquer oportunidade de se expressar, seja no trabalho ou em rodas de amigos, são boas dicas para diminuir o nervosismo”, aconselha Mário Quirino.