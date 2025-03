Veja como proteger as articulações durante atividades físicas

No Dia do Esportista, celebrado em 19 de março, a importância do cuidado com as articulações ganha destaque para quem deseja manter um estilo de vida ativo e longe de lesões. O Dr. Adriano Leonardi, referência em Ortopedia do Joelho e Medicina do Esporte no Brasil, explica como fortalecer o corpo para evitar problemas articulares e garantir uma prática esportiva segura. Confira:

Fortalecimento muscular é a chave para articulações saudáveis

Segundo o médico, o fortalecimento muscular tem papel essencial na proteção das articulações. “O trabalho de fortalecimento muscular faz com que o músculo ganhe capacidade de desaceleração, chamada contração excêntrica, reduzindo o impacto sobre as articulações. É como se tivéssemos um amortecedor natural, diminuindo a carga sobre elas e preservando sua integridade”, explica.