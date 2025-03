Veja como negociar o salário de uma vaga de emprego

Saber negociar o salário ao receber uma oferta de trabalho é importante para o candidato (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Empreendeer

Negociar os detalhes de uma vaga de trabalho é uma das etapas mais importantes ao receber uma oferta de emprego. Ao conduzir a negociação com habilidade, você demonstra proatividade e conhecimento do seu valor no mercado, além de contribuir para uma relação transparente e saudável com a empresa. “O mercado espera que bons candidatos saibam negociar. Profissionais que se posicionam conquistam não só salários mais altos, mas também benefícios vantajosos e melhores condições de trabalho”, afirma Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S Educação e Consultoria, gestor de carreiras e PhD pela Unicamp.

“Negociar vai além do salário. Às vezes, uma remuneração menor pode ser compensada por boas oportunidades de crescimento e aprendizado. O essencial é alinhar expectativas com a empresa”, explica Virgilio Marques dos Santos. Ele também recomenda que o candidato peça um tempo para avaliar a proposta, pois isso demonstra profissionalismo e permite uma decisão mais estratégica. Defina as suas prioridades Segundo o gestor de carreiras, a preparação para negociar o salário deve começar antes da entrevista. “O candidato precisa definir suas prioridades. Para alguns, o salário é essencial; para outros, benefícios como trabalho remoto ou plano de carreira pesam mais. Ter isso claro dá segurança na negociação”, afirma. Pesquisar o mercado também é um passo fundamental. “Saber quanto se paga para sua função e experiência evita expectativas irreais e fortalece a argumentação”, acrescenta. Atenção com o tom da conversa Outro aspecto importante é o tom da conversa. “A forma como a negociação é conduzida pode definir seu sucesso. O ideal é adotar um tom respeitoso, demonstrando que o objetivo não é apenas conseguir um aumento, mas construir uma relação vantajosa para ambas as partes”, recomenda o especialista. E, caso o salário não possa ser ajustado, há alternativas, como negociar um bônus por desempenho, um curso de capacitação ou um modelo híbrido de trabalho.

Mostrar resultados concretos é importante ao solicitar um aumento de salário (Imagem: fizkes | Shutterstock) Demonstre qualificação Um ponto crucial, destacado por Virgilio Marques dos Santos, é a necessidade de evitar justificativas vagas ao pedir um acréscimo no valor do salário. “Não basta dizer que quer ganhar mais. É preciso demonstrar como suas qualificações agregam valor à empresa. Resultados concretos e habilidades diferenciadas são argumentos sólidos”, afirma. Além disso, manter o interesse na vaga é essencial, mostrando comprometimento com a empresa e com o sucesso a longo prazo. Saiba se posicionar Por fim, o especialista destaca que a negociação não define toda a trajetória profissional, mas é um passo importante para um começo alinhado. “Profissionais que sabem se posicionar e defendem seu valor com equilíbrio e inteligência emocional têm mais chances de construir uma carreira sólida e bem-sucedida”, diz.