Horóscopo semanal: previsão dos signos de 17 a 23 de março de 2025

Nesta semana, o Sol se despedirá do signo de Peixes e, no dia 20, ingressará em Áries, marcando o início do ano novo astrológico. Esse movimento trará uma energia propícia para novos começos. No entanto, a conjunção do Astro-Rei com Netuno poderá gerar confusão e aumentar a tendência a ilusões e enganos.

Mercúrio retrógrado seguirá em Áries e em conjunção com Vênus e o Sol. Esses movimentos reforçam a propensão a mal-entendidos e a necessidade de revisar as ideias e a forma de se comunicar. Vênus retrógrado seguirá em conjunção com Mercúrio, Netuno e o Astro-Rei, indicando uma fase confusa nos relacionamentos. Será necessário se interiorizar, desacelerar e compreender as lições vividas e os ciclos que estão se repetindo.