6 dicas para manter a pele saudável no calor intenso

Nos últimos meses, muitos estados brasileiros têm enfrentado dias de calor extremo, com temperaturas acima da média em diversas regiões. Esse aumento intenso do calor não apenas representa um risco para a saúde geral, como também pode impactar diretamente a saúde da pele.

Além disso, use hidratantes leves e específicos para seu tipo de pele. Peles secas precisam de hidratantes mais potentes, enquanto as oleosas se beneficiam de fórmulas mais leves, como séruns à base de ácido hialurônico. Invista também em águas termais ou faciais refrescantes, pois ajudam a manter a pele hidratada ao longo do dia e acalmam irritações.

2. Redobre os cuidados com a proteção solar

Se o filtro solar já era indispensável antes, agora ele se torna um item de sobrevivência. A radiação ultravioleta está extremamente forte, e a exposição excessiva pode causar queimaduras, manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele.

Por isso, aplique protetor solar de, no mínimo, FPS 50 e reaplique a cada 3 horas – ou antes, se estiver suando muito. Escolha produtos resistentes à água e ao suor, para garantir maior durabilidade da proteção. Além disso, use barreiras físicas, como chapéus, bonés e roupas com proteção UV – o protetor sozinho pode não ser suficiente em temperaturas extremas. Evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, período em que a radiação é mais intensa.