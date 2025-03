5 dicas para aliviar o calor em casa sem ar-condicionado

“Ficar atento à manutenção constante do equipamento não só evita que ele pare de funcionar como ajuda na sua eficiência e, consequentemente, no menor consumo de energia “, afirmam as arquitetas Paula Passos e Danielle Dantas, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura.

Nos dias quentes, a busca por ambientes frescos e confortáveis se intensifica, especialmente nas grandes cidades, onde o clima seco e a falta de áreas verdes aumentam a sensação de calor. Para aliviar as altas temperaturas, muitos recorrem ao ar-condicionado, mas essa alternativa pode elevar significativamente os custos de energia, sobretudo quando a manutenção do aparelho não está em dia.

Nesse período, costuma-se acender menos as luzes artificiais, já que elas aquecem o ambiente e a luz natural é muito bem aproveitada. Mas como o uso da energia elétrica em alguns momentos é essencial, vale optar pelo LED, que esquenta menos e dura mais do que as lâmpadas convencionais. “Se tiver uma luminária de teto central, que tal trocá-la por um ventilador? Ele ajudará a diminuir a temperatura e ainda cumprirá a função da luminária”, recomenda Paula Passos.

Os tapetes de fibra são alternativas mais leves para o verão (Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock)

4. Prefira tecidos de algodão, linho e fibra para tapetes e cortinas

A dupla recomenda uma decoração leve e sem exageros! Por isso, é o momento de guardar todas as peças com tecidos peludinhos e pesados, como tapetes e cortinas. Evite também adotar materiais sintéticos, substituindo por modelos mais leves, que não esquentem tanto. Algodão e linho são ótimas alternativas, já que são tecidos naturais. “Se não quiser abrir mão de ter um tapete, escolha um modelo de fibra, mais leve e com a cara do verão”, indica Paula Passos.

Essa dica também vale para cortinas e persianas. O modelo rolô com tela solar – um tecido térmico que ajuda a filtrar raios ultravioletas – é uma boa opção para reduzir o calor do espaço, além de ser fácil de limpar e manter. Outra recomendação das profissionais é manter fechadas, durante o dia, as janelas que recebem maior incidência do sol. Isso servirá para diminuir a insolação direta e vale, se possível, recorrer à instalação de toldos retráteis. As demais janelas devem ser mantidas abertas para o ar circular. Se houver ventilação cruzada, melhor ainda, pois ela vai deixar o ambiente muito mais ventilado e refrescante.