10 chás termogênicos ideais para o outono

Os chás termogênicos podem ser grandes aliados da saúde e do emagrecimento, especialmente no outono, quando as temperaturas mais amenas favorecem o consumo de bebidas quentes. Esses chás contêm substâncias naturais que aceleram o metabolismo, promovendo uma queima de calorias mais eficiente ao longo do dia. Além disso, ajudam a reduzir a retenção de líquidos e a controlar o apetite, fatores que podem contribuir para a perda de peso.

Chá termogênico de canela com cravo-da-índia

Ingredientes

3 canelas em pau

4 cravos-da-índia

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

2 rodelas de laranja

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as canelas, os cravos-da-índia, o gengibre e as rodelas de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Depois, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e sirva em seguida.

Chá termogênico de matcha com hortelã

Ingredientes

1 colher de chá de matcha em pó

500 ml de água

5 folhas de hortelã fresca

fresca 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Aqueça, em uma panela em fogo médio, a água até ficar quente, mas sem deixar ferver, para preservar as propriedades do matcha. Adicione o matcha em pó em uma xícara ou bule e despeje um pouco da água quente, misturando bem para criar uma pasta lisa sem grumos. Acrescente o restante da água quente e as folhas de hortelã, misturando delicadamente. Deixe a infusão descansar por 1 a 2 minutos, coe as folhas de hortelã e sirva com o mel.

Chá termogênico de hortelã com pimenta-rosa e limão

Ingredientes

5 folhas de hortelã fresca

1 colher de chá de pimenta-rosa levemente amassada

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Após, coloque as folhas de hortelã e a pimenta-rosa em uma xícara. Despeje a água quente e tampe, deixando em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e misture bem antes de consumir.