7 benefícios do mamão para a saúde

O mamão (Carica papaya) é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada em diversas regiões de clima quente ao redor do mundo. Rico em água e fibras, ele possui uma polpa macia e adocicada, sendo consumido in natura, em sucos, vitaminas, saladas de frutas e até mesmo em preparações culinárias.

O mamão é um grande aliado do sistema imunológico graças à sua alta concentração de vitamina C. 100 g da fruta contêm 78,5 mg desse nutriente, de acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A vitamina C desempenha um papel essencial no aumento da produção de glóbulos brancos e anticorpos, fortalecendo as defesas do organismo.

Os antioxidantes do mamão, como o betacaroteno, a luteína e a zeaxantina, ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres e pela radiação ultravioleta, auxiliando na prevenção do envelhecimento precoce. A vitamina C também desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é essencial para a produção de colágeno, mantendo a pele firme, hidratada e com aspecto saudável.

Conforme os pesquisadores do estudo “Glycemic and Wound Healing Effects of Aqueous Mesocarp Extract of Unripe Carica papaya (Linn) in Diabetic and Healthy Rats“, publicado no World Journal of Nutrition and Health, um extrato aquoso de frutos verdes de mamão, aplicado topicamente, ajudou na cicatrização de feridas em ratos saudáveis e diabéticos, devido à presença da papaína e da vitamina C.

O consumo do mamão auxilia no processo de emagrecimento (Imagem: Regreto | Shutterstock)

4. Ajuda na perda de peso

Com poucas calorias e cerca de 3,8 g de fibras por fatia, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), o mamão é um excelente aliado para quem deseja perder peso. Isso porque as fibras ajudam a aumentar a saciedade, diminuindo a fome ao longo do dia. Apesar disso, é importante lembrar que a fruta precisa ser combinada com a prática regular de exercícios físicos e uma dieta equilibrada para gerar resultados.