5 receitas para o almoço com molho branco

Em uma tigela, tempere os peitos de frango com o alho, sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio com o azeite. Grelhe os peitos de frango até ficarem bem dourados e cozidos por dentro. Adicione a manteiga nos últimos minutos para dar mais sabor. Retire do fogo e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar.

Misture o fettuccine ao molho branco, garantindo que toda a massa fique bem envolvida. Sirva no prato e disponha as fatias de frango grelhado por cima. Finalize com salsinha picada.

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de muçarela fatiada

50 g de queijo parmesão ralado

500 g de massa para lasanha

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto para cozinhar a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Reserve.

Frango

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado e o tomate, mexendo bem. Adicione o molho de tomate e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por alguns minutos até ficar bem cremoso.

Montagem e finalização

Em um refratário, espalhe um pouco de molho branco no fundo. Faça uma camada de massa de lasanha, seguida por frango, molho branco e muçarela. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com molho branco e queijo parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para gratinar. Deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.

Couve-flor ao molho branco

Ingredientes

1 couve-flor

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

100 g de queijo parmesão ralado

Água para cozinhar

Sal a gosto

Modo de preparo

Separe uma couve-flor em floretes e lave bem. Coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e cozinhe, em fogo médio, até a couve-flor ficar macia, mas ainda firme. Escorra e coloque em um refratário. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo. Mexa bem por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos.

Cozinhe até engrossar e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Despeje o molho branco sobre a couve-flor no refratário. Polvilhe queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 a 20 minutos, até dourar. Sirva em seguida.

Salmão ao molho branco com espinafre (Imagem: Ratov Maxim | Shutterstock)

Salmão ao molho branco com espinafre

Ingredientes

Salmão

2 filés de salmão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Molho branco

1 colher de sopa de manteiga

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Espinafre

2 xícaras chá de espinafre

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Salmão

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Aqueça uma frigideira com azeite em fogo médio-alto. Grelhe o salmão por 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e cozinhar internamente. Retire do fogo e reserve.

Molho branco

Na mesma frigideira, derreta a manteiga em fogo baixo e refogue o alho até dourar levemente. Adicione o creme de leite e mexa bem. Adicione o queijo parmesão ralado e continue mexendo até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.

Espinafre

Em fogo médio, aqueça o azeite em outra frigideira e adicione o alho picado. Quando o alho dourar, adicione o espinafre e mexa por 1 a 2 minutos até murchar. Tempere com sal. Reserve.

Montagem

Coloque o espinafre no centro do prato. Disponha o salmão grelhado por cima do espinafre. Regue com o molho branco e finalize com um fio de azeite e pimenta-do-reino moída.

Nhoque ao molho branco

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata

1 gema de ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

100 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e cozinhe, em fogo médio, até ficar macia. Depois, descasque e amasse ainda quente. Em uma tigela, coloque o purê da batata, a gema, a manteiga e o sal, misturando bem. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até obter uma massa macia e que desgrude das mãos. Enfarinhe uma superfície com farinha de trigo e modele os rolinhos de massa. Corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água, leve ao fogo médio para ferver e adicione um pouco de sal. Cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire-os e reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo. Mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite e o queijo parmesão ralado.

Montagem e finalização

Em um refratário, coloque os nhoques cozidos e o molho branco. Polvilhe mais queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar por 10 a 15 minutos. Sirva em seguida.