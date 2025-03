5 dicas para recuperar o equilíbrio financeiro após o Carnaval

O primeiro passo é entender a extensão dos gastos. Analise suas contas , faturas de cartão de crédito e extratos bancários para ter clareza sobre o impacto financeiro do Carnaval. Segundo Clay Gonçalves, é essencial identificar se houve excessos e como eles podem ser ajustados. “É comum que as pessoas utilizem o cartão de crédito sem controle durante o Carnaval. A recomendação é revisar detalhadamente a fatura e entender onde estão os principais gastos”, alerta a especialista.

2. Priorize o pagamento de dívidas

Caso tenha contraído dívidas, é importante agir rapidamente para evitá-las no longo prazo. “Reduzir gastos não essenciais e buscar fontes de renda extra podem ajudar a sair do vermelho mais rápido”, explica a planejadora financeira. Segundo ela, é importante ter cuidado com o cartão de crédito. “Muitas pessoas tentam parcelar tudo no cartão de crédito, mas essa pode não ser a melhor estratégia, pois os juros podem se acumular. O ideal é focar primeiro nas dívidas com juros mais altos.”

É essencial ter um plano de curto prazo para ajustar o orçamento (Imagem: Davidovici | Shutterstock)

3. Estabeleça um plano de economia

Criar um plano para recuperar as finanças exige disciplina. Pequenos cortes no dia a dia, como reduzir saídas para comer fora ou adiar compras não urgentes, podem fazer grande diferença. “É essencial ter um plano de curto prazo para ajustar o orçamento. Pequenos ajustes podem ajudar muito, como preparar refeições em casa e evitar compras impulsivas”, sugere a especialista.