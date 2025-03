4 receitas típicas da Irlanda para celebrar o Dia de São Patrício

Colcannon (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Dia de São Patrício, comemorado em 17 de março, é uma das festas mais importantes da Irlanda. Reunindo música, danças, desfiles e, claro, uma culinária rica e tradicional. A gastronomia irlandesa reflete a história e a cultura do país, com pratos que valorizam ingredientes, como batatas, carnes, laticínios e ervas frescas, resultando em sabores robustos e reconfortantes. Durante as celebrações, as mesas são recheadas de pratos caseiros preparados com técnicas passadas de geração em geração. Muitos desses alimentos têm raízes na vida rural da Irlanda, onde o aproveitamento de ingredientes locais sempre foi essencial. Além disso, as bebidas típicas, como cervejas e destilados, complementam a experiência gastronômica, tornando as refeições ainda mais festivas.

Colcannon Ingredientes 1 kg de batata descascada e picada

descascada e picada 4 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de couve picada

1 xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Cubos de manteiga para servir Modo de preparo Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas em água salgada até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira e refogue a couve em fogo médio até ficar macia. Adicione a cebolinha e misture. Escorra as batatas e amasse bem até obter um purê liso. Adicione o leite e misture. Misture a couve e a cebolinha ao purê de batata, temperando com sal e pimenta-do-reino. Sirva em uma tigela com um cubo de manteiga por cima. Guisado de carne com cerveja Ingredientes 1 kg de acém cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 cenouras cortadas em rodelas

2 batatas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 ml de cerveja escura

2 xícaras de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de tomilho seco

1 folha de louro

1 colher de chá de molho inglês

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa picada para decorar Modo de preparo Em uma tigela, tempere os cubos de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e sele a carne até dourar. Reserve. Na mesma panela, acrescente a cebola e o alho, refogando até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem para absorver o caldo. Coloque a cerveja, o caldo de carne, o extrato de tomate e o molho inglês. Mexa bem para dissolver. Volte a carne para a panela e adicione o tomilho e a folha de louro. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo. Depois de 1 hora de cozimento, adicione as cenouras e as batatas. Cozinhe por mais 30 a 40 minutos, até os legumes ficarem macios. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com a salsa picada. Sirva em seguida.