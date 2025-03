Descubra como as cores despertam o desejo de compra

No mês do consumidor, o comércio aposta em diversas estratégias para atrair compradores, e o uso das cores pode ser uma delas. Anúncios vibrantes, lojas decoradas e vitrines chamativas não são apenas um capricho visual do período, mas técnicas que ativam áreas específicas do cérebro, despertando emoções e impulsos que podem levar a compras não planejadas.

O Dr. Fernando Gomes, médico neurocirurgião, neurocientista e professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), explica que o cérebro trabalha com o sistema de recompensas e, às vezes, as cores podem estar ligadas à memória de algo que foi prazeroso, fazendo com que a pessoa apresente a tendência de adquirir produtos com aquela tonalidade, por remeter a algo feliz que ela viveu.