8 chás medicinais para preparar em casa

O chá é uma bebida amplamente consumida em todo o mundo. Além de ser uma opção deliciosa e reconfortante, também pode trazer vários benefícios para a saúde. Isso porque é uma bebida rica em antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, muitas variedades contêm compostos que podem ajudar a combater problemas de saúde. Por isso, confira como preparar algumas receitas de chás medicinais!

Contraindicação: não é indicado para pessoas com úlceras.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e coloque as folhas secas de angélica. Tampe e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba uma xícara de chá antes das refeições.

Em uma panela, em fogo médio, ferva a água com o gengibre por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o mel e o suco de limão. Beba morno.

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e beba ao longo do dia.

Contraindicação: diabéticos devem evitar o mel.

Chá contra cólica menstrual

Ingredientes

1 l de água

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

1 colher de sopa de folhas de hortelã

1 colher de sopa de folhas de funcho

10 folhas de louro

1 colher de sopa de folhas de camomila

1 colher de sopa de folhas de erva-de-são-joão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos, desligue o fogo e acrescente a maçã e as ervas. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Coe e tome uma xícara de chá 5 vezes ao dia, com intervalos de, no mínimo, 1h30 entre cada ingestão.