7 vitaminas veganas para aumentar o ganho de massa muscular

Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com a prática regular de atividades físicas. E isso também vale para os adeptos da dieta vegana. A hipertrofia muscular pode ser alcançada com uma alimentação balanceada, com fontes vegetais de proteína. Pensando nisso, separamos 7 receitas de vitaminas veganas deliciosas e sem ingredientes de origem animal. Confira!

1. Vitamina de morango com banana e linhaça

Ingredientes

1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas

3 morangos sem talos e picados

sem talos e picados 200 ml de água gelada

1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água gelada, as sementes de linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.