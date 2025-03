7 chás com limão para ajudar a desinchar

Por isso, a seguir, confira 7 receitas de chás com limão para ajudar a desinchar!

2. Chá-verde com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de chá-verde

1 fatia de limão

1 xícara de chá de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o chá-verde e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe com a ajuda de um coador e adicione a fatia de limão. Sirva em seguida.

Chá de limão com capim-limão (Imagem: pixelraz | Shutterstock)

3. Chá gelado de limão com capim-limão

Ingredientes

2 colheres de sopa de capim-limão

4 xícaras de chá de água fervente

Suco de 2 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque a capim-limão e cubra com a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe com a ajuda de um coador e adicione o suco de limão e as pedras de gelo. Sirva em seguida.